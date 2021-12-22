موعد نزول رواتب شهر ديسمبر للموظفين السعوديين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة 1443

موعد نزول رواتب شهر ديسمبر للموظفين السعوديين هذا من أكثر التساؤلات التي تم البحث عنها مع قرب إنتهاء كل شهر يبحث جميع الموظفين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة و أيضا المتقاعدين عن موعد نزول الرواتب الشهرية في آليات الصرافة، قد أعلنت وزارة المالية السعودية عن تحديد موعد محدد يتم صرف الرواتب الشهرية لجميع المواطنين السعوديين، وهكذا يستطيع جميع المواطنين أخذ مستحقاتهم المالية في الميعاد المحدد دون تأخير، وإذا وافق هذا اليوم عطلة يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم وسنقدم لكم من خلال هذا المقال معرفة الموعد المحدد لصرف رواتب شهر ديسمبر.

لقد حددت وزارة المالية السعودية عن الموعد الرسمي لنزول رواتب جميع العاملين في القطاعات الحكومية يوم 27 من كل شهر ميلادي على أن يكون موعد صرف رواتب هذا الشهر يوم الإثنين القادم الموافق 27 من ديسمبر 2021 م أي 23 من جمادى الآخر 1443ھ.

كما أن الرواتب قد يتخلف موعد صرفها عن يوم 27 إذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية فمن الممكن أن يتأخر يوم أو يتقدم موعد الصرف يوم، أما رواتب القطاعات الخاصة لم يتم تحديد موعد محدد لنزول الراتب ولكن من المعتاد يتم صرفه في أول يوم من كل شهر.

المتقاعدين هم الفئة من المواطنين الذين قد انهوا من مدة الخدمة التي حددتها الحكومة السعودية فيتم صرف رواتب لهم كل شهر مكافأته على ما قدمه طوال سنوات العمل في القطاعات، كما أن وزارة المالية حرصت على تحديد موعد لصرف رواتب المتقاعدين في يوم 27 من كل شهر هجري على أن يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يوم الجمعة الموافق 27 من جمادى الأولى أي 1 من يناير 2022 م.

حرصت الحكومة السعودية على تنظيم صرف رواتب جميع القطاعات الحكومية والخاصة لهذا حددت لكل هيئة معاد محدد لصرف الرواتب لكي لا يتم تزاحم على ماكينة الصرف، و قد حددت موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر هجري.