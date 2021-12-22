زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 219 كيلومترا جنوب غربى أنكوراج (أكبر مدن ألاسكا) وعلى عمق 152 كيلومترا، فى الساعة 22.42 من مساء الثلاثاء بالتوقيت العالمى.

ولم تصدر الهيئة أية تحذيرات بشأن حدوث موجات مد عالية "تسونامى" جراء الزلزال، كما لم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وكانت قد وقعت، الاثنين، هزة أرضية قوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية "USGS"، إنها سجلت الهزة فى تمام الساعة 20:10 بالتوقيت العالمى، على بعد 38 كيلومترا غرب بتروليا.

واستبعد مركز التحذير الوطنى من التسونامى فى الولايات المتحدة، حدوث موجة "تسونامى" جراء الهزة، فيما وقال مكتب الأرصاد الجوية الوطنية فى منطقة يوريكا إن السكان شعروا بهزة متوسطة إلى قوية فى المنطقة.

وشهدت المنطقة الواقعة قبالة سواحل ولاية أوريجون، أوائل ديسمبر الجارى، لما يقرب من 50 زلزالاً تراوحت شدتها بين 3.5 و5.8 درجة على مقياس ريختر.