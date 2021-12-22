كورونا فى ألمانيا.. أكثر من 45 ألف إصابة ومئات الوفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحصيلة الكلية للإصابات بـ كورونا إلى ستة ملايين و878 ألفًا و709 حالات، فيما بلغ إجمالى الوفيات 109 آلاف و324 حالة منذ بدء الجائحة.

وكانت ألمانيا قد سجلت أمس، 23 ألفًا و428 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 462 وفاة.

موجة خامسة شرسة

وقال المستشار الألمانى أولاف شولتس، فى وقت سابق الثلاثاء، إن بلاده معرضة لموجة خامسة من فيروس كورونا المستجد، متوقعًا أن تكون أكثر شدة من سابقاتها، بسبب انتشار سلالة أوميكرون الجديدة.

ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال شولتس بعد اجتماع له مع رؤساء الولايات الاتحادية فى ألمانيا، الثلاثاء، إن الموجة الخامسة آتية، وإن متحور أوميكرون أصبح أكثر شدة حسب تقييمات الخبراء.

وأكد المستشار الألمانى، أن خطر الإصابة بـ فيروس كورونا لا يزال قائما حتى للذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لـ كورونا ومن أصابهم الفيروس من قبل وتعافوا منه.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.