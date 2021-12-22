نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة القطرية تطلق منصة تسجيل القادمين عبر جميع المنافذ على الموقع الإلكتروني احتراز ehteraz.gov.qa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت دولة قطر، إتاحة منصة احتراز المقدمة من وزارة الصحة القطرية على الأنترنت، وستكون بوابة الكترونية والتي هي منصة تسجيل القادمين لدولة قطر، ومن المتوقع ان تسهل خدمة التسجيل هذه إجراءات دخول المسافرين حين الوصول للمنافذ بشكل أسرع وستسهم مبكراً في معرفة ما إذا كان سيخضع المسافر للحجر الصحي، بناء على المعلومات الصحية المدخلة على موقع الإلكتروني ehteraz.gov.qa ، ولمعرفة تقديم وتسجيل في المنصة على موقع احتراز يرجى متابعة هذا الشرح المقدم على موقع ثقفني دوت كوم.

خدمة تسجيل المسافرين في موقع احتراز

تحديد طريقة الوصول برا او جوا او بحرا وتحديد بلد القدوم وتاريخ الوصول ووقت الوصول وعدد المسافرين وإدخال الرمز المرئي الظاهر في المستطيل في المكان المخصص ثم النقر على حفظ ومتابعة

تحديد ان ماذا كنت قطري/ مقيم او زائر ثم تحديد الجنسية، وإدخال الرقم الشخصي للقطري او رقم السمة بالنسبة للزائر ثم تحديد تاريخ الميلاد وكتابة الاسم بالعربي وأيضا بالإنجليزي ثم تحديد نوع جواز السفر وإدخال رقم جواز السفر في الحقل المخصص ثم تحديد الجنس ذكر او انثى يتبع ذلك إضافة رقم الجوال ثم الحفظ والمتابعة

الإقرار بصحة المعلومات المدخلة علماً انه سيم التحقق منها عند الوصول للمنافذ وعليه سيترتب على المسافر إذا أخل الوفاء بهذه الاشتراطات، أن يتحمل العواقب القانونية في حال التلاعب بدقة المعلومات تلك.

ومطالب المسافر أيضاُ بإضافة المرفقات الخاصة بمستندات ووثائق مرتبطة بشهادة التطعيم والحجز الفندقي إن وجد، وفيما يتعلق بالقدوم على القادمين لقطر أن تكون بحوزتهم شهادة تطعيم ورقية تثبت أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا.

نظام التسجيل المسبق للقادمين لدولة قطر

صرح التواصل الحكومي القطري عن توفير منصة باسم احتراز موضحاً ان من بين خدماتها تسجيل المسافرين القادمين للبلاد عبر جميع المنافذ على أن يتم وفق التسجيل المسبق في هذا النظام، وأكد التواصل`, ان خطوات تقديم وتسجيل الطلب في منصة القادمين يتمثل في ما يلي:

بداية على المسافر الدخول لموقع احتراز على شبكة الأنترنت.

فتح حساب جديد باستخدام البريد الالكتروني

اختيار خيار إضافة طلب

تعبئة استمارة الحجز عن طريق إدخال البيانات المعلنة فيها

اختيار خيار إرسال للموافقة.