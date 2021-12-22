سنغافورة تسجل 280 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية فى نشرتها الإنجليزية، أن الإصابات الجديدة تزيد بـ85 إصابة عن تلك المسجلة أمس، مضيفة أن بين الحالات الجديدة 54 حالة وافدة من الخارج.
يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى سنغافورة منذ بداية تفشى الوباء بلغ 276 ألفًا و385 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 817 حالة وفاة.
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