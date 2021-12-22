الهند تسجل 6317 إصابة جديدة بكورونا و318 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأربعاء، ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 34.76 مليون بعد تسجيل 6317 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 478325 بعد تسجيل 318 وفاة جديدة.
وكانت الهند قد سجلت أمس الثلاثاء 5326 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 453 وفاة جديدة.
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