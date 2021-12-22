ألمانيا تسجل 45659 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و878709 بعد تسجيل 45659 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 109324 بعد تسجيل 510 وفيات جديدة.

وكانت البلاد قد سجلت أمس، الثلاثاء، 23428 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 462 وفاة جديدة.