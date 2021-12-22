عاجل| نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث جميع المحافظات العراقية

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث جميع المحافظات العراقية عبر epedu.gov.iq، حيث باتت عمليات البحث عليه الآن مرتفع جداً الآن في كافة المدن العراقية، بداية من كركوك وبغداد وكربلاء مرور بكل المحافظات العراقية والتي من أبرزها النجف، القادسية، السلمانية، البصرة، وغيرها من المحافظات، أصبح الآن من اليسير على اي طالب أو طالبة في الصف الثالث الاستعلام عن نتيجة الدور الثالث بأي طريقة من الطرق الرسمية المعتمدة، مثل الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا، ونؤكد استعداد فريق عمل الموقع على مساعدة الطلاب والطالبات في التعرف على النتيجة في صندوق التعليقات أيضا.

أصبح الآن بالإمكان الدخول على رابط نتائج الثالث متوسط العراق 2021 للاستعلام عن النتيجة، وذلك بعد تفعيلها بشكل مباشر من قبل وزارة التعليم العراقية، والتي نوهت منذ أمس الإنتهاء من مراجعة كل ما يتعلق من درجات الطلاب والطالبات، ومنذ لحظات قليلة بدأت عملية رفع نتيجة الثالث المتوسط على موقع وزارة التعليم العراقية.

تعد أسرع الخطوات التي من شأنها يتيح لك الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العراقية نتيجة الصف الثالث هي إتباع النقاط التالية:

الذهاب الى موقع البحث جوجل أو والضغط على موقع وزارة التربية العراقية. أو الدخول على موقع نتائجنا. تحديد الفصل الثالث متوسط. الضغط على المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة. تسجيل رقم الامتحان المخصص للطالب أو الطالبة. النقر على عرض النتيجة.

أتاح موقع نتائجنا الرسمي في العراق المخصص لرفع النتائج منذ قليل نتيجة 3 متوسط العراق 2021 كالتالي:

أولا الدخول على موقع نتائجنا.

إختيار المحافظة.

الضغط على تنزيل.

التعرف علي جميع النتائج من خلال كشوفات pdf.

فيما كشف موقع نتائجها وموقع نجاح الإنتهاء من رفع النتيجة للمحافظات التالية (نينوي، ديالي، الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، الرصافة 1، الرصافة 2، الرصافة 3، النجف، القادسية، صلاح الدين، واسط، دهوك، الأنبار، السلمانية، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، المثني)، وكشف الموقع عن اطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لكافة الطلاب والطالبات في القادم إن شاء الله.

وننه في حالة عدم قدرتك على التعرف على النتيجة اكتب رقمك الامتحاني في التعليقات أسفل هذا المقال نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث جميع المحافظات العراقية عبر epedu.gov.iq.