كورونا يواصل وجيعة كوريا الجنوبية.. تزايد الإصابات والوفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أظهرت بيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحصيلة الكلية للإصابات بـ كورونا إلى 583 ألفا و65 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 4906 حالات منذ بدء الجائحة.

وكانت كوريا الجنوبية، قد أعلنت أمس، تسجيل 5202 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 52 وفاة.

أوميكرون فى كوريا الجنوبية

وشدد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الثلاثاء، على ضرورة استعداد حكومة بلاده على أكمل وجه لإمكانية أن يصبح متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، الأكثر شيوعًا فى الوقت القريب.

وقال جيه -إن - خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن العودة إلى الحياة الطبيعية يجب أن تكون بشكل تدريجى مع الحفاظ على وضعية الحذر.

تشديد إجراءات التباعد الاجتماعى

وأظهر استطلاع للرأى الاثنين الماضى، أن أكثر من 70% من مواطنى كوريا الجنوبية يوافقون على تشديد إجراءات التباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أنه وفقا للخطة الجديدة، تم خفض الحد الأقصى للمشاركين فى تجمعات خاصة إلى أربعة أشخاص، بالاضافة لفرض حظر تجوال ليلى على المقاهى والمطاعم.