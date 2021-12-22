الصين: تعيين منسق أمريكى لقضايا التبت تدخل فى شؤون بلادنا

جدة - نرمين السيد - حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان، الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل فى الشؤون الداخلية للصين، بعد أن عينت وزارة الخارجية الأمريكية ما يسمى بـ "المنسق الخاص لقضايا التبت".





ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، أكد جيان أن شؤون التبت هى شؤون داخلية بحتة للصين ولا تتحمل أى تدخل من أى قوة أجنبية، مؤكدًا أن تعيين الولايات المتحدة لما يسمى بـ "المنسق الخاص لقضايا التبت" يعد تدخلا فى الشؤون الداخلية للصين.

وقال تشاو: "نحن نعارض ذلك بشدة ولا نعترف به أبدًا.. ونحث الولايات المتحدة على الالتزام، من خلال إجراءات ملموسة، بتعهدها بالاعتراف بالتبت كجزء من الصين وعدم دعم استقلال التبت، والتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل فى شؤون الصين الداخلية.. مضيفا أن الجانب الصينى سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادته وأمنه ومصالحه التنموية بحزم.

ومضى تشاو قائلا: "إذا لم يجد السياسيون الأمريكيون أى شيء أفضل يفعلونه، فأقترح عليهم أن يظهروا بعض الاهتمام بالتمييز العنصرى الخطير ومشاكل حقوق الإنسان فى بلادهم".. مطالبا الولايات المتحدة بأن تقوم بتعيين "محقق خاص فى الإبادة الجماعية للأمريكيين الأصليين"، و"منسق خاص لشؤون حقوق الإنسان للأقليات العرقية" و"منسق خاص للتحقيقات فى ضعف الاستجابة الوبائية".

وأردف المتحدث باسم الخارجية الصينية: "لقد أثبتت الوقائع تمامًا أن الولايات المتحدة ليس لها أى حق على الإطلاق فى التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة حقوق الإنسان.. وعليها أن تتوقف فورًا عن التلاعب السياسى، وأن تفكر مليًا فى نفسها بجدية، وأن تحل مشاكلها العنصرية ومشاكل حقوق الإنسان الخطيرة".