مصرع شخص وإصابة 25 فى انهيار أرضى بمنجم فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن ما بين 70 إلى 100 شخص فقدوا فى الانهيار الأرضى الذى وقع حوالى الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلى فى منجم لحجر اليشم بولاية كاياه.
ويلقى العشرات من عمال المناجم فى ميانمار مصرعهم كل عام وهم يعملون فى ظروف خطرة فى مناجم حجر اليشم، لاسيما أن الانهيارات الأرضية شائعة الحدوث فى هذه المنطقة الفقيرة التى يتعذر الوصول إليها.
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