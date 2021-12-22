الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير نهار بن سعود

جدة - نرمين السيد - وقال الديوان الملكى، إن الصلاة على الأمير نهار ستكون بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبد الله فى مدينة الرياض. يشار إلى أن الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، متزوج من الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن حلوى بن تركى آل سعود، وهى ابنة عمته الأميرة دليل بنت عبد العزيز.

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