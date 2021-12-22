جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى بيان، "سنقصف مصادر التهديد فى الساعات المقبلة"، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع السلوك العدائى للحوثيين مطلقا.
وكان التحالف أعلن، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ أكبر عمليات استهداف فى مأرب والجوف باليمن خلال 24 ساعة.
وأكد التحالف مقتل 250 عنصرًا حوثيًا، وتدمير 29 آلية للحوثيين فى مأرب والجوف عبر 40 استهدافًا خلال 24 ساعة.
وفى وقت سابق، شنت مقاتلات التحالف العربى، غارات جوية استهدفت آليات ومواقع لجماعة الحوثى غرب تعز اليمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى يعترض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.