التحالف العربى يعترض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى بيان، "سنقصف مصادر التهديد فى الساعات المقبلة"، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع السلوك العدائى للحوثيين مطلقا.

وكان التحالف أعلن، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ أكبر عمليات استهداف فى مأرب والجوف باليمن خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف مقتل 250 عنصرًا حوثيًا، وتدمير 29 آلية للحوثيين فى مأرب والجوف عبر 40 استهدافًا خلال 24 ساعة.

وفى وقت سابق، شنت مقاتلات التحالف العربى، غارات جوية استهدفت آليات ومواقع لجماعة الحوثى غرب تعز اليمنية.