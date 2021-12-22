وزير الدفاع البريطانى وأمين «الناتو» يبحثان تطورات الأوضاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت وزارة الدفاع البريطانية، فى تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع بن والاس تحدث إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج لمناقشة الوضع على الحدود الأوكرانية".

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية اتحاد المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسى فى دعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأشار والاس إلى أن بريطانيا وحلف الناتو سيواصلان مراقبة تصعيد الوضع بالقرب من الحدود الأوكرانية، وشدد على "استمرار قلقهما العميق حيال زيادة القوات الروسية على الحدود الأوكرانية".

وتفاقمت التوترات بين روسيا والغرب فى الأسابيع الأخيرة وسط تقارير عن تعزيز القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأشارت موسكو إلى توسع الناتو فى النشاط العسكرى بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذى تعتبره تهديدا لأمنها القومى.

وفى 17 ديسمبر، كشفت وزارة الخارجية الروسية عن مقترحات للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى بشأن ضمانات أمنية، والتى تنص على وجه الخصوص على عدم توسيع الحلف إلى الأراضى الأوكرانية.

وقال والاس أمس الأول إنه فى حالة حدوث تصعيد على الحدود الأوكرانية، فمن غير المرجح أن ترسل أى دولة عضو فى الحلف قواتها إلى أوكرانيا لتحدى روسيا، لأن أوكرانيا ليست عضوا فى الناتو بعد.

وأضاف أنه لذلك، تفعل الدول الأعضاء كل ما فى وسعها لمنع مثل هذا الحدث، مثل فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

وتطمح أوكرانيا للانضمام إلى الناتو منذ قمة بوخارست عام 2008 عندما وافق الحلف على أن تصبح كل من أوكرانيا وجورجيا عضوين فيه يوما ما، ومع ذلك لم يدخل أى من الدولتين العملية الرسمية للعضوية حتى الآن.