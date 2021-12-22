روسيا تقلص ضخ الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - ويعد خط أنابيب غاز "يامال - أوروبا" أحد المسارات الرئيسية لإمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا، ويمر الخط عبر أراضى 4 دول وهي: روسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا، وتصل الطاقة الاستيعابية للخط إلى 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.

وفى العام الماضى انتهى عقد ترانزيت الغاز طويل الأجل بين شركة "غازبروم" وبولندا، لذلك تقوم الشركة الروسية فى العامين 2020 - 2021 بحجز سعة فى الأنابيب من خلال مزادات.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية أن الشركة الروسية تواصل تقليص حجوزات السعة لضخ الغاز عبر خط "يامال - أوروبا" عبر بولندا، فعلى سبيل المثال حجزت "غازبروم" سعة ليوم الجمعة الماضى بلغت 27 مليون متر مكعب، لكنها لم تحجز أية سعات ليوم أمس الثلاثاء.

وفى وقت سابق، أكدت شركة "غازبروم" أنها تقوم بالوفاء بالتزاماتها ضمن العقود المبرمة مع أوروبا، وهو أمر أكده مسؤولون فى المفوضية الأوروبية.