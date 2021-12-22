بريطانيا: 14 وفاة و129 شخصا دخلوا المستشفيات جراء الإصابة بمتحور ”أوميكرون”

قالت وزيرة الرعاية البريطانية، جيليان كيغان، إن هناك حاليا 129 شخصا دخلوا المستشفيات جراء إصابتهم بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لافتة إلى وفاة 14 شخصا بهذا المتحور.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، أضافت جيليان كيغان: "حكومة المملكة المتحدة لن تتردد في فرض المزيد من القيود في مكافحة فيروس كورونا، إذا أظهرت البيانات أن ذلك ضروري".

هذا وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أوضح أمس الثلاثاء، أنه لن يفرض قيودا جديدة في إنجلترا قبل عيد الميلاد، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال صعبا للغاية وقد تحتاج الحكومة إلى التصرف بعد ذلك.