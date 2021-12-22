تفاصيل وسبب وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وموعد ومكان صلاة الجنازة على المرحوم

ننشر تفاصيل وسبب وفاة الأمير نهار سعود بن عبد العزيز آل سعود ، حيث نشرت العديد من الصحف الرسمية السعودية ووكالة الأنباء السعودية واس منذ ساعات قليلة خبر وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، والكثير في المملكة السعودية يرغب الآن في معرفة جميع التفاصيل عن ما يتم تداولة عبر المواقع الإلكترونية بخصوص صحة خبر وفاة الأمير نهار بن سعود وما هي حقيقة خبر وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، كما يريد الجميع أيضاً معرفة سبب وفاة الأمير نهار بن سعود آل سعود تغمده الله بواسع رحمته وتفاصيل موعد ومكان صلاة الجنازة على الفقيد، مرض الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، أصدرت وكالة الأنباء السعودية والديوان الملكي السعودي وبعض من الصحف الرسمية في المملكة العربية السعودية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 22-12-2021 وما يقابله 18-5-1443 خبر وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، هذا وقد نعى عدد كبير من الأمراء والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر الأمير نهار بن سعود داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

وجاء نص الديوان الملكي السعودي فيما يخص وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود التالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض – تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

سبب وفاة الأمير نهار بن سعود آل سعود

أما عن سبب وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، فحتى الآن لم يتم نشر أي خبر رسمي في المملكة السعودية عن سبب وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، ونشر الكثير من النشطاء والأمراء في المملكة العربية السعودية تدوينات ينعون بها الفقيد حيث نعى عدد كبير من المتابعين والأمراء الأمير نهار بن سعود آل سعود داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

وأما فيما يخص موعد ومكان صلاة الجنازة على المرحوم الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود فسوف يصلى على المرحوم إن شاء الله اليوم الأربعاء الموافق 22-12-2021 ، 18 / 5 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

مرض الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

وفيما يخص مرض الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أيضاً، فلم يتم الكشف عنه حتى الآن ولم تُعلن أي جهة رسمية أو كتبت وكالة الأنباء السعودية أو الديوان الملكي السعودي أي أخبار بخصوص مرض الأمير نهار بن سعود آل سعود حتى اللحظة، وسنتابع معكم كل ما هو جديد فيما يخص هذا الشأن.

وغرد بدر العساكر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر حسابة الرسمي الموثق ناعياً وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود قائلا: (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم ارحمه واغفر له وأكرم نزله ووسع مدخله اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة.

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أسرة موقعنا تنعي الفقيد، إنا لله وإنا إليه لراجعون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابة كفاره وطهور ورفعه في منزلته إن لله و إنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى.

وبخلاف سبب وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، فقد ولد الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود عام 1962 ميلادي في المملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر تسعة وخمسون عاماً، وشغل منصب مدير ومؤسس في شركة مسند للتجارة والمقاولات، وشارك بنسبة 50% من رأس مال الشركة، وهو الابن الرابع والأربعون للملك سعود بن عبد العزيز.