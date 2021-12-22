عاجل.. حساب المواطن يوجه بشرى سارة للمواطنين الراغبين في الإستفادة من الدعم المالي

حساب المواطنين يعد أحد أكبر البرامج المالية التي تقوم المملكة العربية السعودية في مساعدة المواطنين من خلاله؛ حيث يستفيد منه الأشخاص مدى الحياة وهو ما يجعله ضمن الدعم المالي الأكثر بحث من قبل المواطنين المستفيدين أو الراغبين في الإنضمام إلى البرنامج، وكانت بداية حساب المواطن منذ عام 2017 حيث أطلقت المملكة دعمها بالتزامن مع القيام بعملية توسع إقتصادي كبرى قد تجعل الأفراد تعاني، وقد شمل المواطنين ضمن الفئة متوسطة ومحدودة الدخل حيث يحق لهم الإنضمام لكن بشروط محددة، وقد أصدر حساب المواطن عبر الحساب الرسمي له على توتير تغريدة تحدد الفئات المستثنى منها المصادر المالية.

حساب المواطن والمصادر المالية

حساب المواطن قام بوضع تغريدته والتي أوضح بها المصادر المالية التي لا يتم إحتساب الدخل من ضمنها سواء ضمن الدخل الشهري أو مصادر الدخل الأخرى، وقد شملت ثلاث نقاط نوضحها فيما يلي:

المساعدات المالية التي يتم صرفها عند حدوث الكوارث.

الصدقات التي يتم التبرع بها للمستفيد سواء عبر منصات الزكاة الإلكترونية أو النقدية.

المساعدات التي تصرفها مؤسسات حكومية أو أهلية على هيئة نقدية بغرض العلاج.

توافر المعلومات المطلوبة عن العمل بالإضافة إلى مصادر الدخل الرسمية.

في حال كانت الزوجة تعمل ضرورة الإفصاح عن دخلها الشهري.

توضيح رقم الحساب البنكي الشخصي مع تواجد رقم الإيبان وأن يكون الحساب مفعل.

شرط أساسي عدم تجاوز راتب الفرد العشرين ألف ريال في الشهر الواحد.

بطاقة أحوال سواء العامل في القطاع الحكومي أو الخاص أو إذا كان عاطل عن العمل.

الهوية الوطنية الرسمية مع وجود كارت العائلة.

الأوراق المطلوبة للإنضمام إلى حساب المواطنطلبات الإعتراض على حساب المواطن

أوضح حساب المواطن من خلال صفحته على تويتر بدء إستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الإعتراض على الدفعة 49، وذلك بعد صرف مستحقات الشهر الحالي والتي نزلت إلى حسابات المواطنين البنكية، وقد بلغت الأموال المدفوعة منذ إنطلاق البرنامج وحتى شهر ديسمبر الماضي نحو 109 مليار ريال.