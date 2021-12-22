الصومال وإيطاليا يوقعان مذكرة تفاهم فى مجال التعليم والثقافة

جدة - نرمين السيد - وقع وزير الخارجية والتعاون الدولى الصومالى عبدى سعيد موسى على، مع ماركو مينيتى، وزير الداخلية الإيطالى السابق ورئيس مؤسسة ميد أور التابعة لشركة ليوناردو الإيطالية، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات والتعاون فى مجال التعليم العالى والثقافة.





جاء ذلك خلال زيارة العمل التى يقوم بها وزير الخارجية الصومالى إلى روما، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الأربعاء. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان معًا لتعزيز التعليم العالى والثقافة، وسيتم تقديم المنح الدراسية والتدريب المتقدم للطلاب وموظفى الحكومة والدبلوماسيين الصوماليين فى إيطاليا. حضر حفل التوقيع وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، ووزير التعليم والثقافة والتعليم العالى الصومالى عبدالله أبو بكر حاجى.

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