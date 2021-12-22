بريطانيا تسجل 14 حالة وفاة بـ أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، هناك حاليًا 129 شخصًا فى المستشفى جراء الإصابة بمتحور أوميكرون، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية لن تتردد فى فرض المزيد من القيود الخاصة بفيروس كورونا، إذا أظهرت البيانات أن ذلك ضرورى.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت أوميكرون باعتباره "سلالة تبعث على القلق" فى 26 نوفمبر، بناء على عدة تحورات تؤثر على سلوكه بالمقارنة بفيروس كورونا الذى ظهر لأول مرة فى أواخر 2019.
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