وزير الصحة الفرنسى: إصابات كورونا اليومية قد تصل إلى 100 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة الفرنسى، إنه يرجح ارتفاع أعداد الإصابة اليومية بكورونا إلى 100 ألف حالة يوميا، وذلك بالتزامن مع انتشار متحور أوميكرون بأوروبا بالكامل.

وكان متحور فيروس كورونا "أوميكرون" ظهر لأول مرة فى جنوب إفريقيا الشهر الماضى، وصنفته منظمة الصحة العالمية باعتباره "سلالة تبعث على القلق" فى 26 نوفمبر، بناء على عدة تحورات تؤثر على سلوكه بالمقارنة بفيروس كورونا الذى ظهر لأول مرة فى أواخر 2019.