60 قتيلا وأكثر من 20 مفقودا حصيلة ضحايا غرق قارب في مدغشقر

أعلنت سلطات مدغشقر أن حصيلة ضحايا حادث غرق قارب قبالة سواحل البلاد تجاوزت 60 قتيلا، بينما لا يزال أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين.

حصيلة ضحايا غرق قارب في مدغشقر تتخطى 60 قتيلا وأكثر من 20 مفقودامصرع 17 شخصا وفقدان العشرات جراء غرق سفينة قبالة مدغشقر

وأكدت وكالة الموانئ البحرية والنهرية في مدغشقر (APMF) اليوم الأربعاء أن 64 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الحادث الذي وقع قبالة السواحل الشمالية الشرقية من البلاد، بينما لا يزال البحث مستمرا عن 24 راكبا مفقودا في القارب المنكوب.

وأشارت الوكالة إلى إنقاذ 50 شخصا بعد الحادث الذي تعرض له ليلة الاثنين الماضي قارب خشبي لم تكن لديه رخصة ضرورية لنقل الركاب، وكان على متنه 138 شخصا.