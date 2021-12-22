الإستعلام عن الإسكان برقم السجل 1443

يبحث ملايين المواطنين السعوديين عن طريقة الإستعلام عن الإسكان برقم السجل عبر محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة أحد أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية بشكل إلكتروني، ويستطيع المواطن السعودي من خلال هذه الخدمة معرفة حالة طلب الإسكان المُقدم مسبقاً، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية تقدم خدمات عديدة للمواطنين بصورة إلكترونية للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، وتُقيم وزارة الإسكان شراكات متعددة مع القطاعين الحكومي والخاص لتقديم أفضل الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين والتي تناسب فئات عديدة داخل المجتمع السعودي، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن الإسكان برقم السجل كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن الإسكان برقم السجل

تتيح وزارة الإسكان خدمة الإستعلام عن الإسكان بإستخدام الخاص بالمواطنين حتى يتمكنوا من معرفة كافة التفاصيل عن الوحدات السكنية التي يقدمها برنامج سكني، ونوضح لكم الآن طريقة الإستعلام عن طلب الإسكان عن طريق استخدام رقم السجل كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً سجل دخولك إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ثالثاً ابحث عن “الخدمات العامة” واختر منها “الإستعلام عن الإسكان”.

رابعاً اكتب رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم اضغط على “استعلام”.

وأخيراً ستظهر لك كافة التفاصيل والمعلومات عن طلب الإسكان الخاص بك.

وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية

يُمكن للمواطنون السعوديون الإستعلام عن طلب الإسكان الخاص بهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان إلكترونياً في إطار جهود المملكة في الإعتماد على التقنية الحديثة في تقديم كافة خدماتها، ولإجراء هذا الإستعلام فقط قم بالولوج إلى موقع الوزارة الإلكتروني ثم ابحث عن الخدمة المرادة عن طريق اتباع جميع الخطوات اللازمة التي وضحناها لكم في مقال سابق بعنوان وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية.

وزارة الإسكان السعودية

تهتم المملكة العربية السعودية هذه السنوات بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة واستخدمها في جميع الوزارات خاصة الخدمية مثل وزارة الإسكان، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة السعودية على تطبيق رؤية المملكة 2030م، ومن هنا قدمت وزارة الإسكان العديد من خدماتها بشكل إلكتروني إلى المواطنين مثل خدمة الإستعلام عن طلب الإسكان توفيراً للوقت والجهد الذي يبذله المواطنون في الذهاب إلى مقرات وفروع الوزارة.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون قد وضحنا كافة المعلومات عن هذا الموضوع، وسنجيب على كافة أسئلتكم واستفساراتكم بخصوص هذا المقال فقط قم بترك الأسئلة بالتعليقات بالأسفل.