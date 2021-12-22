الدخول إلى حسابي في إسكان برقم الهوية 1443

يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية الدخول إلى حسابي في إسكان برقم الهوية الوطنية على محرك البحث “جوجل”، وتقدم وزارة الإسكان هذه الخدمة إلى المواطنين بطريقة إلكترونية على موقعها الرسمي، وبالإضافة إلى ذلك تقدم الوزارة العديد من الخدمات للمواطنين إلكترونياً للتسهيل عليهم، وقد حرصت وزارة الإسكان على استخدام التقنية الحديثة في الآونة الأخيرة تطبيقاً لرؤية الحكومة السعودية 2030م بتطوير التحول الرقمي كأحد أبرز محاور رؤية المملكة كي تكون أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم، ونحن في مقالنا اليوم على موقعنا “ثقفني” سنتطرق معكم إلى كيفية تسجيل الدخول إلى حسابك في إسكان برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن الإسكان برقم السجل، فإلى نص المقال.

الدخول إلى حسابي في إسكان برقم الهوية

تقدم وزارة الإسكان إلى المواطنين السعوديين وحدات سكنية وأراضي بها كافة الخدمات لمساعدتهم على توفير حياة كريمة، وقد أطلقت الوزارة برنامج سكني حتى يتمكن المواطنون من تقديم طلباتهم للحصول على وحدات سكنية إلكترونياً، ونوضح لكم الآن خطوات الدخول إلى حسابي في إسكان برقم الهوية من خلال اتباعك للخطوات التالية:

أولاً قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبرنامج سكني .

. ثانياً قم بتسجيل الدخول إلى حسابك بكتابة رقم الهوية.

ثالثاً قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

رابعاً ستصلك رسالة على جوالك بها كود التحقق.

خامساً قم بإدخال رمز التحقق.

وهكذا تكون قد أتممت تسجيل دخولك إلى برنامج سكني إلكترونياً بشكل صحيح

الإستعلام عن الإسكان برقم الهوية

تتيح وزارة الإسكان خدمة الإستعلام عن طلب الإسكان إلكترونياً عبر موقعها الرسمي توفيراً للوقت والجهد وتماشياَ مع خطة ورؤية السعودية 2030م بتطوير التحول الرقمي بكافة وزارة ومؤسسات المملكة، ويُمكن للمواطنون السعوديون الإستعلام عن طلبهم من خلال الدخول إلى وزارة الإسكان واتباع كافة الخطوات التفصيلية التي وضحناها لكم في مقال سابق بعنوان كيفية الإستعلام عن الإسكان برقم الهوية قم بالإطلاع عليه.

وزارة الإسكان السعودية

تُعد وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية من أبرز الوزارات وأهمها بالنسبة للمواطن السعودي حيث تقدم الوزارة للأسر السعودية الكثير من الخدمات التي تساعدهم على توفير حياة كريمة، فقد حرصت الوزارة على إطلاق برنامج سكني بهدف تسهيل التواصل بينها وبين المواطنين للتقديم على طلب وحدات سكنية أو أراضي تناسب فئات عديدة داخل المجتمع السعودي، وقد لاق هذا البرنامج استحسان ملايين السعوديين حيث وفر عليهم بذل الجهد والوقت الذي كان يبذلونه في السابق في التوجه إلى مقرات وزارة الإسكان والوقوف في طوابير مزدحمة.