مباراة الأهلي والرجاء..تردد ‘‘قناة بي ان سبورت’’ المفتوحة الناقلة للسوبر الافريقي

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة السوبر اليوم بين الأهلي والرجاء على قمة الكرة الافريقية التي يمثلها النادي الاهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا والنادي الرجاء البيضاوي المغربي بطل كأس الاتحاد الافريقي الذين يلتقون اليوم لتحديد من هو بطل كاس السوبر الافريقي لعام 2021، المباراة تقوم استضافتها دولة قطر ،حيث من المقرر أن تُلعب علي استاد أحمد بن علي المونديالى وذلك مساء اليوم الأربعاء، وسيتم بث المباراة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية بنقل احداث هذه المباراة بالتفصيل، وكل الكواليس الخاصة ما قبل المباراة وما بعدها وجميع اللقاءات مع المدربين واللاعبين كم استنفرت بعمل استديو تحليلي كبير بمناسبة هذه المباراة.

تردد ‘‘قناة بي ان سبورت’’ المفتوحة الناقلة للسوبر الأفريقي

سيتم نقل مباراة الاهلي المصري اليوم ضد فريق الرجاء البيضاوي المغربي عبر قناة beIN Sports HD 1، وستكون المباراة بتعليق رؤوف خليف، وقد أكدت ادارة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية أنه سيتم نقل المباراة مباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة وهذا هو تفاصيل تردد قناة beIN Sports المفتوحة علي القمر المصري النايل سات.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة(ميجا هرتز): 11054

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

معدّل الترميز: 27500

إشارة إرسال البث DVB-S2

مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي

يسعي اليوم لاعبو نادي الأهلي لتحقيق لقب بطولة السوبر الافريقي حيث يخوض الاهلي المصري مباراة السوبر للمرة العاشرة، في تاريخ النادي وذلك بعد ان فاز ببطولة دوري ابطال افريقيا عشر مرات، وكان آخرها في عام 2021 وهي المباراه التي لعبها ضد فريق كايزر تشيفز واستطاع ان يفوز فيها الفريق بثلاثة أهداف نظيفة وفاز الأهلي بكاس السوبر الأفريقي العام الماضي أمام فريق نهضة بركان المغربي، وهي المباراة التي أقيمت في قطر و فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل لا شيء حيث فاز الأهلي ببطولة كاس السوبر الافريقي سبع مرات.

تاريخ لقاءات الأهلي والرجاء

تقابل فريا الأهلي والرجاء في ست لقاءات كانت قد جمعت الفريقين وكان للرجاء باراتين المغربي التفوق في م، بين فاز الأهلي في مباراة واحدة فقط، وقد كان التعادل بين الفريقين في ثلاث مباريات،