أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مجددا أن بلاده لن تشهد انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال أردوغان، خلال لقاء الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في أنقرة، إن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها المقرر في يونيو 2023.
واتهم الرئيس التركي جهات لم يسمها، بتلقي دعم خارجي "لعرقلة مسيرة تركيا.
وكانت أحزاب معارضة في تركيا قد دعت إلى إجراء انتخابات مبكرة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية في البلاد ولاسيما تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.
ويرد أردوغان بأن حزبه وسياساته أدت إلى تخفيف عبء الديون الدولية على البلاد وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وذلك مقارنة مع ما سبقها.
ورفض الرئيس التركي مرارا دعوات المعارضة لتقديم موعد الاستحقاق الانتخابي.
وفي عام 2018، نجح أردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي نظمت في صيف 2018، بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات.
ومنح ذلك الفوز أردوغان ولاية ثانية، واعتبر حينها تفويضا له لتغيير ملامح النظام السياسي في البلاد من برلماني إلى رئاسي مع صلاحيات كبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد انتخابات الرئاسة التركية.. أردوغان ينهي الجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.