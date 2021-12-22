كورونا يواصل انتشاره فى روسيا.. والإصابات تتجاوز 10 ملايين حالة

وذكر المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد -فى بيان اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة سُجلت فى كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى تسجيل 1020 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالى الوفيات فى عموم روسيا 300 ألف و269 شخصا.
وأوضح البيان أن 42 ألفا و322 شخصا تعافوا من الفيروس التاجى وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى المتعافين فى عموم البلاد إلى 9 ملايين و97 ألفا و521 شخصا.
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