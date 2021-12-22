كورونا يواصل انتشاره فى روسيا.. والإصابات تتجاوز 10 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الصحية الروسية 25 ألفا و264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد ــ 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات فى عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و292 ألفا و983 إصابة.





وذكر المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد -فى بيان اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة سُجلت فى كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى تسجيل 1020 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالى الوفيات فى عموم روسيا 300 ألف و269 شخصا.

وأوضح البيان أن 42 ألفا و322 شخصا تعافوا من الفيروس التاجى وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى المتعافين فى عموم البلاد إلى 9 ملايين و97 ألفا و521 شخصا.