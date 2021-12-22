بايدن: شائعات منصات التواصل الاجتماعى تعرقل حملات تطعيم كورونا

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس الأمريكى جو بايدن، على تطورات انتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون فى البلاد، لافتا إلى أن المعلومات المضللة التى تنتشر على منصات التواصل الاجتماعى تثير التردد بشأن اللقاحات.





وقال بايدن: "غير الملقحين مسؤولون عن اختياراتهم الخاصة.. هذه الشركات والشخصيات تكسب المال عن طريق الترويج للأكاذيب والسماح بالمعلومات الخاطئة التى يمكن أن تقتل عملائها ومؤيديهم هذا خطأ. إنه أمر غير أخلاقى. وأدعو حملة هذه الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى وقفها الآن".

وأضاف بايدن إن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم، وخاصة أولئك الذين تلقوا جرعة معززة، سيتم حمايتهم إلى حد كبير من المرض الشديد من متحور أوميكرون.

ووجه نداء لأى شخص لم يتم تطعيمه بعد للقيام بذلك، قائلا: "اسمحوا لى أن أقول مرارًا وتكرارًا، مرارًا وتكرارًا، يرجى التطعيم. إنه الشيء المسؤول الوحيد الذى يجب القيام به، أولئك الذين لم يتم تطعيمهم يتسببون فى إغراق المستشفيات مرة أخرى بعدد هائل من المرضى والمصابين فوق الطاقة الاستيعابية للأطقم الطبية".