أمريكا تدعو روسيا لوقف الخطاب التحريضى واتخاذ خطوات للتهدئة

جدة - نرمين السيد - وقال برايس، فى تغريدة على "تويتر"، إنه "خلافا لتصريحات وزير الدفاع الروسى، فإن موسكو ووكلاءها مسؤولون عن تصعيد التوترات، وليس أوكرانيا أو الولايات المتحدة.. ندعو روسيا إلى التوقف عن استخدام الخطاب الكاذب التحريضى واتخاذ خطوات ذات مغزى لتهدئة التوترات لتوفير مناخ إيجابى للمناقشات".

من جهتها، أشارت وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تأتى بعد تصريحات وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو حول الوضع فى شرق أوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الروسى، قد قال إنه تم اكتشاف أكثر من 120 مرتزقا من شركات عسكرية أمريكية خاصة فى بلدتى أفدييفكا وبريزوفسكوى فى المناطق التى تسيطر عليها كييف فى منطقة دونيتسك.. وأنهم يخططون لعمليات عسكرية ويدربون مجموعات مسلحة متطرفة.

وبحسب شويجو، تم تسليم عبوات تحتوى على مواد كيميائية مجهولة إلى بلدة أفدييفكا وقرية كراسنى ليمان.