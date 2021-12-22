رابط التسجيل في مسار التميز للابتعاث رابط تطلقه وزارة التعليم السعودية في بعض التخصصات

رابط التسجيل في مسار التميز للابتعاث، منذ أن أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن إنطلاق المرحلة الثانية من مسار التميز للابتعاث، للعام الجديد 2022-2023م، وقد ازداد البحث بشكل كبير، عبر محرك البحث الشهير جوجل، حيث أن التساؤل يزداد عن، كيفية الدخول على المنصة، وعن موعد وانتهاء التقديم، والشروط والمستندات المطلوبة، وماهي التخصصات المطلوبة، وكل هذا سوف نعرضه في هذا المقال.

رابط التسجيل في مسار التميز للابتعاث

من أهم خطط التطوير في المملكة العربية السعودية. هو مسار التميز للابتعاث وزارة التعليم. وذلك ضمن تعليمات من خادم الحرمين الشريفين. وذلك عبر منصة إلكترونية “منصة سفير“. لتجربة انبعاث أكثر تميزاً. حيث تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للشروط والمعايير المحددة التي سوف نتحدث عنها.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون مطلوب في أي قضية خصوصاً القضايا التي تتعلق بالشرف والأمانة.

يكون حاصلاً على إحدى التخصصات المطلوبة من إحدى المؤسسات التعليمية المحددة. حيث يكون حاملاً شهادة البكالريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

يكون المتقدم منتظم أنتظاماً كلياً في الدراسة.

يشترط أن تكون الدراسة في إحدى دول المراكز الرئيسية للمؤسسات التعليمية.

يجب أن تكون جميع المستندات المقدمة والبيانات التي تم إدخالها تكون بشكل صحيح لكي لا يتعرض للمسائلة القانونية.

على المتقدم الحاصل على شهادة من خارج المملكة العربية السعودية أن يقدم شهادة المعادلة الخاصة بذلك.

أن يجتاز جميع الاختبارات ويتم التفضيل بين المتقدمين من حيث التخصص.

الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين عبر منصة سفيرماهي التخصصات المطلوبة وموعد التقديم والانتهاء

أولاً التخصصات المطلوبة:-

السياحة والفندقة.

الخدمة الاجتماعية.

الموارد البشرية.

علم الاجتماع.

الإعلام وعلوم الاتصال.

الرياضة والإدارة الرياضية.

العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

غابات ومراعي.

الثورة السمكية.

ثانياً موعد التقديم:-

يتم التقديم من يوم الثلاثاء الموافق 21/12/2021م — 17/5/1443هــ.

ثالثاً موعد الانتهاء من التقديم:-

يتم الانتهاء من التقديم يوم الخميس الموافق 5/5/2022م — 4/10/1443هــ.

يتم الدخول على شبكة الانترنت.

يتم كتابة الموقع التالي عبر محرك البحث جوجل “رابط منصة سفير التقديم” “ksp.moe.gov.sa”.

ثم يتم اختيار 5 جامعات فقط للتقديم.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها.

وبعد ذلك يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة الخاصة بالتخصص عبر موقع سفير للتقديم.

وأخيراً يتم النقر على أيقونة “إرسال”.

كيفية التسجيل عبر الرابط الخاص بمسار التميز للابتعاث