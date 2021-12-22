“Al Ragaa vs Al Ahly” القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي اليوم 22 ديسمبر 2021 فى نهائي كأس السوبر الافريقي

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر مع اقتراب موعد اللقاء المهم والمتوقع بين الأهلي المصري والرجاء البيضاوي في إحدى المباريات النارية التي ينتظرها الجميع، تردد القنوات المفتوحة التي تبث مباراة الأهلي والرجاء اليوم في القارة السمراء كأس السوبر المجاني هو الشغل الشاغل لكثير من محبي ومشجعو ومتابعي الكرة العربية في الساعات الحالية المباراة ستكون قوية للغاية ومثيرة في ظل جهود الفريقين للفوز باللقب، وسيواجه الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، الرجاء، بطل الاتحاد، في مباراة غير قابلة للتجزئة، والفائز باللقب وسيتوج هذا اللقاء بلقب بطل كأس السوبر الأفريقي، ونتعرف على أهم القنوات المجانية التي ستبث مدارس الأهلي والرجاء.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر

بعد فوز مجموعة القنوات”بين سبورت” بحقوق بث مباراة الأهلي المداري أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي مجاناً،

لاحظ محرك البحث الشهير “جوجل” عدة عمليات بحث عن القنوات المفتوحة التي ستعرض مباراة الأهلي والرجاء في الدوري.

وفي إطار سعي الجماهير لمتابعة هذه المواجهة الكبيرة والمتوقعة بين فريقين عربيين وإفريقيين بارزين، فازت قطر

الرياضية بحقوق فريدة لبث مباراة كأس السوبر الإفريقي حصرياً في منطقة الشرق الأوسط عبر قنواتها المشفرة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بهدف حسم لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بالنسخة السابقة بعد

فوزه على فريق نهضة بركان، أو يدخل فريق الرجاء البيضاوي مباراة اليوم بهدف. تحقيق فوز كبير على الشياطين الحمر، خاصة وأن الرجاء توج بلقب كأس السوبر الأخير بعد فوزه على الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي

تقرر موعد مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، في المواعيد التالية:

وفى الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة

تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 21:00 بتوقيت أبوظبي

تقام المباراة على ملعب أحمد بن علي المندلي في قطر، وستكون قناة BN Sport HD1 من أهم القنوات لمباراة الأهلي

والرجاء اليوم على النايل سات بتعليق رؤوف خليف، لكن القناة مشفرة، ومن أجل متابعة المباراة، يجب الاشتراك في مجموعة بي إن سبورت.

تردد القنوات التي تبث اليوم مباراة الاهلي والرجاء المجانية

يبحث المشجعون دائما عن تردد القنوات المجانية التي تبث مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي، خاصة وأن

المباراة تُذاع حصريا عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة في الشرق الأوسط، ونشير إلى عدم وجود أي تردد. من القنوات

الفضائية التي تبث مباراة الأهلي والرجاء تم الإعلان عنها حتى الآن، وأن المباراة ستذاع على قنوات بي إن سبورت

حصرياً في منطقة الشرق الأوسط، وأن المباراة ستذاع على شاشة التلفزيون.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد (ميجا هرتز) 12604

فى معدّل استقطاب الموجة أفقي

ومعدّل الترميز 27500

مع معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

وتردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

على تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

هنا تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2