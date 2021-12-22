أخبار اليمن : ابو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الفقيه

ابو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الفقيهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد حزام الفقيه، شيخ مشائخ قبيلة مسور ومستشار محافظة عمران ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية مسور المنتاب، واحد الاعضاء المؤسسين للمؤتمر، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية في مختلف المنعطفات التاريخية، وكذا اسهاماته الخيرية المجتمعية، وحضوره الفاعل في مختلف الفعاليات الوطنية الاجتماعية والسياسية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ ابراهيم محمد حزام الفقيه - أمين عام المجلس المحلي لمديرية مسور، وإخوانه، وكافة آل الفقيه بمحافظة عمران، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب.

سائلاً الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون”

