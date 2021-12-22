أمريكا تخصص 200 ألف دولار لمساعدة متضررى إعصار راى فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع لتوفير الغذاء والماء وإمدادات النظافة ومواد الإغاثة الأخرى للأشخاص المتضررين من الإعصار فى سوريجاو ديل نورت وجزر ديناجات. وقالت القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى الفلبين هيذر فاريافا "نحن ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا وشركائنا لتوفير الإمدادات الطارئة والمساعدات".

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