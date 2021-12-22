إغلاق مخيمات اللاجئين بالكامل فى الأنبار العراقية

جدة - نرمين السيد - وقالت مسؤولون فى المحافظة لقناة "العربية" الإخبارية، إن "نسبة الدمار فى الرمادى جراء الحرب على تنظيم داعش الإرهابى الأكبر فى العراق". وأضافوا: "التحالف الدولى زود القوات العراقية بكاميرات مراقبة لضبط الحدود مع سوريا، وهناك خروقات على الحدود لكنها محدودة". وتابع المسؤولون فى المحافظة: "منفذ الوليد مع سوريا متوقف بسبب التطورات فى الجانب السورى، والطريق الدولى فى الأنبار مؤمن بشكل كامل".

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