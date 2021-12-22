عاجل- مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الاقتراع إلى 24 يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية فى بيان، "لقد أخذت المفوضية على عاتقها تحقيق إرادة الشعب فى انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمى للسلطة تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التى ينشدها الليبيون، وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات الفنية والقانونية التى واجهتها منذ استلامها للقوانين الانتخابية إلا أنها أنجزت الكثير وباتت على مشارف إنجاز تاريخى يسطع نوره على كافة أرجاء الوطن".

وأضافت أن "تلك الصعوبات لا تنفك حتى تأتى بأخرى، فقد شكلت مرحلة (الطعون) المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التى توقفت عندها مساعى الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخى المسؤول لاعتبارات لم تكن فى متناول القائمين عليها كان أبرزها، قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء فى الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذى انعكس سلباً على حق المفوضية فى الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، كما أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن (القائمة النهائية) للمترشحين إلى ما يعرف بحالة (القوة القاهرة) التى أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية فى التاريخ المذكور".

وتابعت أنه "ووفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتى تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (30) يوماً، فأن المفوضية تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022 عملاً بنص المادة أعلاه، على أن يتولى (مجلس النواب) العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة (القوة القاهرة) التى تواجه استكمال العملية الانتخابية".

وأوضحت أنه "على مستوى عملية انتخاب مجلس النواب المقررة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2021، فأن عملية التدقيق فى طلبات المترشحين البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهى فى طور المراجعة النهائية، وحال استلامنا لردود شركائنا فى عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحى مجلس النواب، ومن ثم البدء فى مرحلة الطعون".

واختتمت فى بيانها "نود أن نؤكد على أننا لم نتخلى عن تحمل مسؤولياتنا، وأنجزنا ما يتوجب علينا القيام به بما لا يدع مجالاً للشك فى حيادتينا واستقلاليتنا، وأن الاتهامات الموجهة إلينا بالتقصير والتسيس ما هى إلا مجرد حملات للتشويش والتظليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجنداتهم العبثية، وفى الوقت نفسه نضع السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم فى الأخذ بإجراءات تُفضى إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال شعبنا وتطلعاته نحو غداً أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء".