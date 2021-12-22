جدة - نرمين السيد - وأضاف سوليفان – الذى يقوم بزيارة حالية إلى إسرائيل – إنه يجب بلورة رؤية أمنية مشتركة بين واشنطن وتل أبيب، وفقا لقناة "العربية". تصريحات مستشار الأمن القومى الأمريكى، جاءت عقب خروج العديد من الخلافات بين تل أبيب وواشنطن إلى العلن خلال الفترة الماضية، إذ أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، فى العديد من التقارير، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يرفض الرد على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل نفتالى بينت منذ قرابة الـ3 أسابيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الأمن القومى الأمريكى: واشنطن وتل أبيب فى مفترق طرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.