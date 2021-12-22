أخبار اليمن : الأرصاد يدعو لاتخاذ الاحتياطات للوقاية من صدمات البرد الشديدة

الأرصاد يدعو لاتخاذ الاحتياطات للوقاية من صدمات البرد الشديدة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة، داعياً المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في الأحواض الجبلية في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والأجزاء الشمالية من محافظة إب والضالع ولحج.
وستكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة وحضرموت والمرتفعات الغربية في محافظتي الجوف ومأرب، فيما ستكون باردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.
وحذر المركز المواطنين من صدمات البرد الشديدة، داعياً كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء فترة المساء والصباح الباكر إلى ارتداء الملابس الشتوية المناسبة.
كما دعا المزارعين لحماية محاصيلهم الزراعية.
وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: عمران : 02.4 ، ذمار : 03.4 ، صنعاء : 04.6 ، السدة : 09.0 ، إب : 09.4 ، المحويت : 10.3 ، سيئون : 10.8 درجات.
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