أخبار اليمن : منظمة : زيادة الإصابات بـ"أوميكرون" ستدفع اوروبا نحو الهاوية

منظمة : زيادة الإصابات بـ"أوميكرون" ستدفع اوروبا نحو الهاوية
حذر مسؤول منظمة الصحة العالمية في قارة أوروبا هانز كلوغ من زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، كونه سيدفع الأنظمة الصحية الأوروبية نحو حافة الهاوية.
وقال كلوغ وفقاً لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أن "عاصفة أخرى" قادمة ويجب على الحكومات الاستعداد للزيادات الكبيرة في حالات الإصابة.
وجاء هذا التحذير في الوقت الذي أعادت عدة دول فرض قيود التباعد الاجتماعي، من بينها ألمانيا التي أعلنت عن قواعد جديدة لما بعد عيد الميلاد، بما في ذلك فرض قيود على إقامة الحفلات.
فيما امرت السلطات في البرتغال بإغلاق الحانات والنوادي الليلية اعتباراً من 26 ديسمبر/ كانون الأول.
الا ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استبعد فرض أي قيود جديدة على إنجلترا قبل عيد الميلاد، وذلك على عكس اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية التي أعلنت جميعها فرض قيود على الاختلاط الاجتماعي.
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