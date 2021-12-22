الصحة العالمية: 17 مليون إصابة كورونا متوقعة فى 22 دولة بشرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنها تتوقع أيضا أن يتم تسجيل 314 ألف وفاة بكورونا بتلك الدول لاحقا، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية. وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، قد أفادت بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 276 مليونًا و235 ألفًا و990 حالة.

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