بسبب كورونا.. الصين تفرض إغلاقا على مدينة تضم 13 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما انتشرت موجة من الإغلاقات حول العالم نتيجة تفشى متحور كورونا "أوميكرون" مما تسبب فى إيقاف عروض واحتفالات بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية. وحذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الجديد خلال الفترة المقبة، خاصة أنه يحتوى على عدد غير مسبوق من الطفرات.

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