جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فى محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة يطا، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما داهمت تلك القوات بلدتى سعير وبيت أمر، واعتقلت 5 آخرين.
وفى محافظة بيت لحم الواقعة بين الخليل والقدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مخيم عايدة وفلسطينيا ثالثا من قرية حوسان غرب المحافظة.
واندلعت مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، وأطلق الجنود خلالها الرصاص المعدنى وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب (18 عاما) برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط فى رأسه، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات فى بيت لحم لتلقى العلاج.
وفى محافظة رام الله والبيرة الواقعة بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من قرية رأس كركر عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.