دوت الخليج -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الباقري

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال الشيخ /عبده سعيد الباقري، الذي وافاه الاجل بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه. الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الباقريبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال الشيخ /عبده سعيد الباقري، الذي وافاه الاجل بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه. وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته إلى نجل الفقيد / غسان عبده سعيد الباقري، واخوانه، وافراد اسرته، وكافة آل الباقري بمديرية المعافر محافظة تعز، بهذا المصاب الجلل. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الباقري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.