أبو الغيط يوقع إعلان الإمارات للغة العربية

جدة - نرمين السيد - وقع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، برفقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، ووزراء الثقافة العرب على وثيقة "إعلان الإمارات للغة العربية" فى جناح دولة الإمارات بإكسبو 2020 دبى، ضمن أعمال أول قمة للغة العربية تنظمها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية.





وصرح مصدر مسؤول بأن الأمين العام ثمن الوثيقة التى تهدف إلى تعزيز اللغة العربية، مشيرا بأنها تضاف إلىقائمة المبادرات التى أطلقتها دولة الامارات فى هذا الشأن، ومشيدا بحرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذى حضرشخصيا هذه المناسبة، على دعم هذه الجهود للنهوض باللغة العربية وصونها. وقال أبو الغيط بأن إعلان الإمارات يمثل التزاما عربيا تجاه لغتنا التى نعتز بها، وتعهدا بدعمها بصفتها ركنا أساسيامن أركان الهوية العربية والعنوان الأهم لوحدة الأمة. ونقل المصدر أن الأمين العام اعتبر "إعلان الإمارات" خارطة طريق للنهوض باللغة العربية، إذ تناول بالتفصيل فيمضمونه جميع المجالات المتعلقة باللغة، مضيفا بأن هذه المبادرة تعد تنفيذا لتوصيات تقرير حالة اللغة العربية الذيأصدرته وزارة الثقافة والشباب الإماراتية لتشخيص وضع اللغة العربية بشكل شامل، وتقديم مقترحات ترسم مستقبلها. وتضمن إعلان الإمارات للغة العربية بنودا شملت الهوية والتعليم والمحتوى الرقمى والترجمة وغيرها من الموضوعاتالتى شدد تقرير حالة اللغة العربية على ضرورة الاهتمام بها لتعزيز مكانة اللغة العربية واستعادتها مكانتها كلغة علمكما هى لغة أدب وجمال.

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