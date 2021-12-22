أذربيجان تعلن تمديد نظام الحجر الصحى حتى مارس المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى أذربيجان، تمديد العمل بنظام الحجر الصحى الخاص حتى الأول من مارس المقبل، بغية منع تفشى نوع جديد من فيروس كورونا ومضاعفاته المحتملة.





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