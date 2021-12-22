الكويت تسجل 12 إصابة جديدة بـ «أوميكرون» قادمة من أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، فى بيان على ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحى للقادمين من خارج البلاد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والالتزام بتطبيق جميع سبل الوقاية الأخرى، والتى من أهمها استكمال تطعيمات كورونا، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية "الثالثة" من اللقاح، وتجنب التجمعات غير الآمنة.

كما أكدت على ضرورة تأجيل السفر فى الوقت الحالى، واقتصاره لحالات الضرورة، وذلك لضمان أعلى مستوى من الحماية والوقاية.