انت الان تتابع تفاصيل خبر رحيل الأمير نهار بن سعود بن فيصل آل سعود والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود وسوف يصلى عليه إن شاء الله اليوم الأربعاء الموافق 1443/10/18 هجري بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه واسكنه فسيح جناته إن لله وانا إليه راجعون.

من هو الأمير نهار بن سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود وما سبب وفاته

هو ابن الملك سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ولد عام 22 ديسمبر 1962 ميلادي من احدى زوجات الملك سعود اللواتي قارب عددهم الخمسين زوجة وتدعى قماشة وكان وحيد لوالده الملك سعود من زوجته تلك بجانب 4 بنات.

يحتل الأمير نهار آل سعود المرتبة 44 بين أخواته الأشقاء، وتردد الأنباء أن الراحل الأمير نهار انخرط في أعمال المقاولات والتجارة.

وقد صدم الجمهور السعودي بعد انتشار خبر وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود على مواقع التواصل الاجتماعي توتير بعد صراع مع المرض ولم تعرف طبيعة المرض حتى الآن، إلا أنه بعض الأخبار المنتشرة أكدت أنه كان يعاني من مرض عضال وهو ما تسبب في وفاته، حيث توفي عن عمر يناهز 56 عاما.

ونعى عدد من أمراء المملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي الراحل نهار بن سعود بن فيصل آل سعود ببالغ الحزن والأسى، حيث نعاه سطام بن خالد آل سعود من خلال تغريدة على موقع توتير كتب فيها انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نشر عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على موقع توتير توتية قال فيها نهار بن سعود بن عبد العزيز اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله.

وقد عبر عدد من النشطاء السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي توتير عن حزنهم لوفاة الأمير.