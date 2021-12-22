لقاح مصري ضد كورونا.. كشف آخر مستجدات "إيجي فاكس"

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية حسام عبد الغفار في حديث خاص لـ"دوت الخليج" إن هناك "فريقين بحثيين يعملان على إنتاج اللقاح المصري، وقد انتهى كلاهما من الأبحاث الإكلينكية على الحيوانات بنجاح".

وأضاف: "بدء الفريق الأول بالفعل التجارب على الإنسان بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، فيما ينتظر الفريق الثاني الموافقة على بدء التجارب".

وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، فإن إنتاج اللقاحات يمر بعدة مراحل، منها الدراسات النظرية واختبارات الثبات، ثم تجارب "ما قبل السريرية" على حيوانات، ثم تجارب سريرية على مرحلتين، الأولى تتضمن عدد محدود من البشر، والثانية توسيع نطاق التجارب، ثم يتم تقييم نتائج كل الدراسات لمنح اللقاح ترخيص الاستخدام من الجهات المحلية والدولية المختصة.

وتعمل وزارة الصحة على إجراء اختبارات تحليل المواد الخام للقاح الجديد في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما تخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.

العودة للحياة الطبيعية

وأبرز المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أيضا، لـ"دوت الخليج" أن قرار العودة للحياة الطبيعية يتعلق بمدى الإلتزام بالاجراءات الاحترازية وحصول المواطنين على اللقاح ضد كورونا حتى نصل إلى المناعة المجتمعية، محذرا من أن انخفاض معدلات التلقيح يؤدى إلى زيادة دخول المواطنين إلى المستشفيات.

وبشأن التغيير في بروتوكولات العلاج بناء على اكتشاف 3 حالات من متحور "أوميكرون" بمصر مؤخرا، شدد عبد الغفار على أن التغيير في بروتوكول العلاج لا يرتبط بظهور متحورات جديدة لكورونا، بل بالنتائج المرتبطة بفعالية استخدام الدواء في مستشفيات العزل، والتحسن الذي يطرأ على حالة المريض من عدمه.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت الماضي، إن مصر سجلت أول ثلاث حالات من متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

خطوة هامة جدا

بدوره، قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، في حديث خاص لـ"دوت الخليج" إن جميع خامات إنتاج اللقاح المصري محلية الصنع.

ووصف الحداد تصنيع لقاح محلي الصنع بـ "خطوة هامة جدا؛ لتعزيز المناعة المجتمعية، وكسر احتكار الشركات الأجنبية المنتجة للقاحات".

سد العجز وتعزيز المناعة

ونبه الحداد إلى أن "تصنيع لقاح محلي الصنع سيسهم في توفير لقاحات بالكميات اللازمة للوصول إلى تطعيم نحو 70 بالمئة من المواطنين، من أجل تحقيق المناعية المجتمعية المستهدفة، علاوة على إمكانية التصدير للخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي".

ومؤخرا، وقع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مصر، ومركز البحوث الزراعية، وشركة إيفا فارما للأدوية، بروتوكولا لاستكمال الدراسات الخاصة بإنتاج اللقاح المصري الجديد "Egyvax" المضاد لكورونا، وكذلك إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أمان وفاعلية اللقاح.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري المضاد لكورونا.