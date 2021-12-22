"معجزة" حدثت لوزير.. تحطمت طائرته فسبح 12 ساعة

كشفت صحيفة "مونيتور" الأوغندية أن وزيرا في مدغشقر سبح لمدة 12 ساعة للوصول إلى البر، الثلاثاء، بعد تحطم مروحية كان على متنها قبالة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة.

وأوضح المصدر أن وزير الشرطة، سيرج جيلي، كان من بين الناجين، الذين سبحوا لمدة 12 ساعة للوصول إلى البر.

هذا وقالت الشرطة إن البحث لا يزال جاريا عن راكبين آخرين بعد حادث تحطم الطائرة، الاثنين، الذي لم تتضح أسبابه على الفور.

وظهر جيلي (57 عاما)، على مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، منهكا ومستلقيا على كرسي، بعدما تمكن من إنقاذ حياته بنفسه.

وقال جيلي: "لم يحن بعد وقت موتي"، مشيرا إلى أن جسمه بارد جدا، لكن حالته الصحية جيدة.

وأصبح سيرج جيلي وزيرا، بعد تعديل وزاري أجري في شهر أغسطس الماضي، بعد أن خدم في الشرطة لمدة 3 عقود.