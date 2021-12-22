جدة - نرمين السيد - وقال البرهان -فى كلمة اليوم الأربعاء خلال تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 48- إن القوات المسلحة ستظل عند عهدها بأن تحافظ على وحدة السودان وأمنه وكرامته، مضيفا أن القوات المسلحة دائما الحارس للسودان، وهى حاضرة الآن لتقوم بدورها المنوط بها فى حفظ وحماية البلاد من الانجرار أو الانزلاق إلى ما يتمناه بعض المتربصين والحاقدين على السودان.
وحيا البرهان القوات المسلحة السودانية على ما ظلت تقدمه من جهد ودم فى سبيل حماية أراضى البلاد، داعيا الجميع إلى مراجعة وتقييم الأداء فى تلك الفترة الحرجة والعصيبة التى يمر بها السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرهان: القوات المسلحة ستظل صمام أمان السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.