كيفية تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد الإصدار الخرافي 2022 من GTA V APK

GTA: San Andreas للاندرويد ، أحصل الآن على اللعبة بدون ضياع وقتك في البحث عن كيفية الحصول عن لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس. الإصدار الذي يتحدث عنه العالم أجمع لجودة تصميمه الخرافي والذي يتفوق عن الإصدار الأقدم لعبة Grand Theft Auto: Vice city. بمراحل عديدة من الدقة وقصة اللعبة. الآن يمكن لجميع مستخدمي الجوالات الاستمتاع باللعبة الشهيرة التي تخطت نسبة مبيعات كبيرة تجعلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. من حيث المبيعات كأكبر نسبة مبيعات في التاريخ 1 مليار دولار في وقت قصير وقياسي. واليوم أعزائي المهتمين باللعبة سوف نسرد لكم بالخطوات التفصيلية كيفية تثبيت GTA V APK سان أندرياس للهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد. كما سنسرد لكم متطلبات تشغيل التحديث الأخير 2022 لهذه اللعبة الشهيرة. وذلك نت خلال الموقع المفضل لديكم (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

طريقة تثبيت GTA: San Andreas للاندرويد التحديث الجديد 2022

دعونا أولا بالحديث عن قصة اللعبة الشهيرة تحديدا ولماذا سميت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بهذا الاسم. تدور أحداث اللعبة حول أفراد عصابة ومنها شخص يدعى كارل جونسون الشهير باختصار CJ. والذي يقوم بمهام سرقة وقتل وذلك بتعليمات من رئيسه. كما تدور أحداث اللعبة في ثلاث مدن بولاية سان أندرياس والذي تم بناءها فوق مدينة لوس أنجيلوس. والمدينة الثانية تسمى سان فييرو والتي تم بناءها فوق مدينة سان فرانسيسكو. كذلك المديمة الثالثة تدعى لاس فينتورس والتي تم بناءها علي لاس فيجاس الأمريكية. وأصدرت شركة روك ستار جيم عن هذه اللعبة علي جوالات اندرويد بالتعاون مع جوجل بلاي الراعي الرسمي لتثبيت التطبيقات والألعاب الإلكترونية. ويجب عليك عزيزي المستخدم قراءة الخطوات التالية لتثبيت GTA: San Andreas للاندرويد.

يجب أولا تشغيل نقطة WIFI في الجوال المحمول الخاص بك.

كما يجب الدخول علي تطبيق جوجل بلاي.

ثم نبحث بكلمة لعبة Grand Theft Auto من خلال مربع البحث.

من خلال مربع البحث. سوف تظهر في نتيجة البحث لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس، ةصدار فايس سيتي، وإصدار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز.

سان أندرياس، ةصدار فايس سيتي، وإصدار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز. يجب الضغط علي سان أندرياس. ويجب ملاحظة أنه سوف يتم ظهور بعض الإصدارات المجانية ولكن ليس من ضمن إصدارات روك ستار الشركة صاحبة جراند ثفت أوتو.

بعد الدخول على اللعبة وفي أسفل الصفحة سوف نجد قيمة اللعبة والمقدرة بــ 30 ريال سعودي. وذلك يجب شحن بطاقتك الإلكترونية برصيد كافي لشراء اللعبة.

بعد إتمام عملية الدفع الناجحة سوف تثبت اللعبة بنجاح علي جوالك. ويمكن الاستمتاع بلعب إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas.

تشغيل ومتطلبات لعبة Grand Theft Auto الجديدة 2022

ذكرنا مسبقا أن هذه اللعبة أحدث إصدارات شركة روك ستار. حيث راهنت شركة روك ستار على تصميم اللعبة وأداءها الخرافي الذي ليس له مثيل. ولذلك مع التصميم الخرافي مشابه للخيال يجب أن تتوفر عدة أسباب لتشغيل لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس. حيث أن يجب يتوفر الجوال الاندرويد. هذه الشروط التالية لتجنب تقطيع في اللعب:

يجب أولا التأكد من وجود مساحة خالية في الهاتف تصل إلي 6 جيجا بايت.

كما يجب أن يحتوي الجوال على ذاكرة عشوائية تصل إلي 6 جيجا وذلك لتشغيل لعبة GTA: San Andreas للاندرويد بسلاسة.

بسلاسة. كما تعمل سان اندرياس بأداء كبير حيص يجب أن يكون معالج الأداء ثماني النواة. عكس لعبة Grand Theft Auto: Vice city التي تعمل بأداء متوسط.

التي تعمل بأداء متوسط. معالج رسوميات الشاشة أمر مهم لتشغيل اللعبة بدقة كبيرة.

كذلك نظام الأندرويد يجب ان يكون إصدار 11. كما تعمل اللعبة على إصدار 12 المنتظر.

أعزائي المهتمين باللعبة والذين يبحثون عن GTA: San Andreas للاندرويد. أنت الآن في المكان الصحيح للتعرف على كيفية التثبيت وذلك من خلال الأسطر السابقة. كما عرضنا لكم متطلبات تشغيل التحديث الجديد 2022 من لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. نتمنى أن تكون المقالة مفيدة لكم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.